Gaming - تفاصيل جديدة بشأن لعبة Wonder woman المنتظرة

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 15:23

كتب : FilGoal

لعبة Wonder Woman

تعتبر ألعاب الأبطال الخارقين أحد أكثر أنواع الألعاب انتشارًا في الفترة الأخيرة، وفي السنوات العشرة الأخيرة شاهدنا ألعاب مثل Marvel's Spider-Man بجزئيها، و ثلاثية Batman Arkham ترفع من توقعات اللاعبين بشأن هذا النوع من الألعاب.

الآن لدى مجتمع اللاعبين الكثير ليتطلع إليه من ألعاب الأبطال الخارقين، فلدينا لعبة Wolverine من استوديو Insomniac مطور Spider-Man الأخيرة، وIron Man و Black Panther من EA Motive الذي جاء لنا بلعبة Dead Space Remake في بداية العام الحالي. لكن ماذا عن لعبة Wonder Woman من استوديو Monolith؟ لحسن الحظ، اليوم نسمع عنها بعض المعلومات الشيقة.

خلال بودكاست Xbox Era، كشف الصحفي الشهير Nick Baker أنه قد حصل على معلومات جديدة عن اللعبة تتضمن بعض المعلومات المثيرة حول التجربة ووضعها التقني.

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بدايةً أكد أن المصادر التي لديه تؤكد بأن المطور استفاد من إطلاق لعبة Gotham Knights المخيب، ويعمل على تفادي الأخطاء نفسها، مثل الأداء التقني حيث يحاول المطور جعل اللعبة تعمل على 60 إطار في الثانية بشكل ثابت من خلال طور أداء (Performance Mode) على الأجهزة المنزلية، على عكس Gotham Knights التي عانت للإبقاء على 30 إطار في الثانية بشكل متذبذ للغاية على المنصات المنزلية، و60 إطار على الحاسب.

وكشف أن لعبة Wonder Woman ستمتلك دروعًا ونظام تقدم وتخصيص شبيه بذلك الذي رأيناه في تجربة God Of War الأخيرة، ونظام تنقل سلس وممتع شبهه المصدر بلعبة Crackdown.

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