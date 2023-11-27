مؤتمر تشافي: عن عدم الانقسام داخل برشلونة.. موقف تير شتيجن أمام بورتو

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 15:19

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه لا يعاني من انقسامات داخلية، وأوضح موقف مارك أندري تير شتيجن أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا.

ويحل بورتو ضيفا على برشلونة ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "علينا أن نستعيد عقلية الفوز، مباراة بورتو مهمة. نحن بحاجة إلى المشجعين أكثر من أي وقت مضى".

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وشدد المدرب الإسباني "غرفة خلع الملابس موحدة، أنا أؤمن بهذا الفريق".

وتابع "أنا أنتقد اللاعبين بشدة، علينا أن نطلب الكثير من أنفسنا وننتقد أنفسنا لأننا لسنا في المستوى الذي كنا عليه قبل شهر ونصف أو شهرين".

وواصل "أنا أكثر إيجابية من أي وقت مضى. أنا مدرب هذا الفريق وأؤمن تمامًا باللاعبين والجهاز الفني".

وشدد "كلما عملنا بجد أكبر، كلما أصبحنا أكثر حظا في الفوز بالمباريات".

وأكمل الإسباني "نحن بحاجة للعب بشكل أفضل، لكن بعض القرارات التحكيمية أثرت علينا أيضًا".

وأتم "سيحاول مارك أندري تير شتيجن اللحاق بمباراة الأربعاء، سنرى كيف يشعر قبل اللقاء".

برشلونة بورتو تشافي هيرنانديز
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