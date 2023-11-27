السهرة الرياضية: سيرة ذاتية لبطلة المصارعة الحرة في Fighting With My Family

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 14:55

كتب : FilGoal

Fighting With My Family

يعرض فيلم Fighting With My Family السيرة الذاتية لـ سارايا، التي أصبحت أصغر بطلة مصارة حرة في تاريخ الـWWE – المصارعة الحرة الترفيهية.

تلعب النجمة فلورنس بيو دور "سارايا" وهي الفتاة التي ولدت لوالدين مصارعين، ريك وجوليا نايت، وتربيت مع شقيقها "زاك" على أن يسيرا على خطاهما، ولكنهما يواجها عدة صعوبات.

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