دي ليخت يبدأ طريق العودة.. وموسيالا يقترب

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 14:26

كتب : FilGoal

موسيالا

تلقى بايرن ميونيخ دفعة قوية حين اقترب الثنائي ماتياس دي ليخت وجمال موسيالا من العودة للمشاركة.

وركض الهولندي لمدة 20 دقيقة يوم الاثنين، في بداية مشوار عودته المحتمل قبل نهاية العام.

بينما أدى موسيالا تدريبات فردية واقترب من العودة إلى تدريبات الفريق الجماعية.

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ويأمل دي ليخت العودة لصفوف ناديه قبل نهاية العام الجاري، في ظل معاناته مع الإصابة.

وأصيب دي ليخت في ركبته خلال المباراة التي ودع فيها بايرن ميونيخ كأس ألمانيا من دور الـ32 في مفاجأة كبرى بالخسارة من ساربروكن أحد فرق الدرجة الثالثة مطلع هذا الشهر.

قبل أيام، قال دي ليخت في تصريح مقتضب لشبكة سكاي سبورت ألمانيا: "هل سألعب مرة أخرى هذا العام؟ أتمنى أن ألحق بالمباراة الأخيرة في 2023".

بايرن سيلعب مباراته الأخيرة في 2023 ضد فولفسبورج ضمن الجولة 16 من الدوري الألماني، قبل بداية العطلة الشتوية.

ويعود الفريق البافاري لخوض المباريات يوم 12 يناير حين يواجه هوفنهايم ضمن الجولة 17.

حين أصيب دي ليخت كشفت الفحوصات التي خضع لها إصابته بالتواء في الرباط الداخلي لركبته اليمنى.

وكان من المتوقع أن يغيب الهولندي عن الملاعب لمدة 4-6 أسابيع، حسب التقارير.

فيما كشفت جريدة بيلد تشخيص إصابة جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ الشاب، والتي أبعدته عن صفوف المنتخب الألماني.

وأصيب موسيالا خلال مواجهة جالاتاسراي ضمن رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا قبل أسابيع.

وذكرت بيلد أن موسيالا أصيب بشد بسيط في العضلة الضامة.

وسيبتعد الدولي الألماني عن الملاعب لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع.

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