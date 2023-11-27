حسام حسن والبدري في قائمة سموحة أمام الأهلي.. وغياب مغربي

شهدت قائمة سموحة تواجد الثنائي حسام حسن ومصطفى البدري أمام الأهلي.

ويحل سموحة ضيفا على الأهلي في تمام السابعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة.

ويغيب عن قائمة أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، محمد مغربي مدافع الفريق.

وعلم FilGoal.com أن سبب غياب مغربي هو تعرضه لشد في عضلة السمانة خلال تواجده مع معسكر المنتخب الأولمبي، على أن يتم تجهيزه للمباراة التالية.

وجاءت قائمة سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان - محمد أشرف - حسن تيمور.

الدفاع: أحمد حكم - شريف رضا - محمود وحيد - محمد مصطفى ميدو

الوسط: حسين فيصل - أبو بكر لبادي - إسلام جابر - محمد سعيد مكرونة - حمدي علاء - مصطفى البدري - طارق علاء - عمرو قلاوة - عبد اللطيف بن قسو - لحسن دهدوه - محمود حليمو - أحمد خالد - دوكو دودو.

الهجوم: فادي فريد - حسام حسن

يتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات خاضهم في الدوري.

بينما سموحة يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من خوض ست مباريات.

وتعادل الأهلي في مواجهته المحلية الأخيرة أمام الجونة بهدف لكل منهما.

أما سموحة فلم يحقق الفوز في آخر ثلاث مواجهات إذ خسر مباراتين وتعادل مرة.

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني السبت بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.