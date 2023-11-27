شكوك حول مشاركة مودريتش أمام نابولي

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 13:57

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

تحوم الشكوك حول مشاركة لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

ويحل نابولي ضيفا على ريال مدريد ضمن مرحلة المجموعات بالمسابقة يوم الأربعاء.

وأوضحت إذاعة كوبي أن الكرواتي سيخضع لفحوصات يوم الثلاثاء ستحدد موقفه من المشاركة في اللقاء.

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فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن هناك تفاؤل من إمكانية ظهور الكرواتي أمام الفريق الإيطالي.

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد قد تحدث عن إصابة مودريتش قائلا: "يبدو أن الأمر وكأنه لديه حمل زائد فقط، هذا كل شيء".

وأضاف المدرب المخضرم "لوكا لعب بشكل جيد للغاية أمام قادش في مركز مختلف".

وفاز ريال مدريد على قادش بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية ريال مدريد كل من رودريجو الذي أحرز هدفين وسجل بيلينجهام الثالث.

الفوز رفع رصيد للنقطة الـ 35 في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا ضد أتلتيك بلباو.

وتوقف رصيد قادش عند النقطة العاشرة في المركز الـ 16.

المباراة شهدت العديد من الغيابات في ريال مدريد أبرزها تيبو كورتوا وإدير ميليتاو وكيبا أريزابالاجا وفينيسيوس جونيور.

ريال مدريد نابولي لوكا مودريتش
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