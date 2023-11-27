سان جيرمان يوضح موقف الخماسي المصاب قبل مواجهة نيوكاسل

كشف نادي باريس سان جيرمان موقف 5 لاعبين مصابين في صفوفه قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وذكر النادي عبر موقعه موقف ماركينيوس ووارن زائير إيمري ونونو مينديز وبريسنيل كيمبيمبي وكيلور نافاس.

وأوضح النادي "بعد تعرضه لإصابة طفيفة في العضلة الضامة، يواصل ماركينيوس اتباع برنامج تعافي صمم خصيصا من أجله".

وأضاف "يعمل وارن زائير إيمري جنبًا إلى جنب مع الطاقم الطبي للنادي منذ إصابته في كاحله الأيمن".

أما نونو مينديز فيواصل اتباع بروتوكول العلاج الخاص به.

ويعود بريسنيل كيمبيمبي تدريجياً إلى تدريبات الفريق.

فيما يواصل كيلور نافاس متابعة برنامج إعادة التأهيل بعد شعوره بألم في أسفل ظهره.

يذكر أن اللقاء الأول الذي جمع سان جيرمان بنيوكاسل انتهى بفوز الإنجليز 4-1.

ويحتل بروسيا دورتموند قمة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، يليه سان جيرمان برصيد 6 نقاط.

ويحتل ميلان المركز الثالث بـ5 نقاط، ونيوكاسل يونايتد في ذيل الترتيب بـ4 نقاط.

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