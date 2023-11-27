كرة سلة - دينامو يكمل عقد فرق الدور الرئيسي من الدوري الإفريقي بمشاركة الأهلي

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 12:57

كتب : محمد سمير

تتويج الأهلي ببطولة BAL

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى منافسات الدور الرئيسي "دور المجموعات" من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة The BAL 4 والمقامة تحت رعاية NBA في النسخة الرابعة.

ويشارك الأهلي المصري حامل لقب البطولة في تلك النسخة بصفته بطل الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري الإفريقي في نسخته الثالثة بالموسم الماضي.

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وتأهل فريق دينامو من بوروندي وحصد برونزية القسم الغربي لتكتمل الفرق المتأهلة لمنافسات دور المجموعات بالدوري الإفريقي والمكونة من 12 فريقا.

وكانت ستة أندية قد حسمتها تأهلها للدور الرئيسي بشكل مباشر وهم:

- الأهلي المصري

- بترو دي لواندا الأنجولي

- اتحاد المنستير التونسي

- دوان السنغالي

- ريفيرز هوبيرز النيجيري

- الجيش الرواندي

بينما عن طريق التصفيات تأهل كل من الفتح الرباطي المغربي وأهلي بنغازي الليبي وبانجوي من إفريقيا الوسطى وسيتي أويلرز الأوغندي وكيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي وأخيرا دينامو من بوروندي.

واستحدثت اللجنة المنظمة للدوري الإفريقي نظاما جديدا للنسخة الحالية بتقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات بدلا من مجموعتين على أن تضم المجموعة أربعة فرق.

ويلعب الأهلي ضمن مجموعة النيل ولم يتم تحديد موعد مباريات دور المجموعات حتى الآن.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بالإضافة لأفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات الثلاثة.

وتقام المنافسات الإقصائية بداية من ربع النهائي في رواندا بالفترة من آخر مايو وحتى يداية يونيو من العام المقبل.

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