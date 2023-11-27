الهلال يفقد أغلى مدافع سعودي في الكلاسيكو أمام النصر.. واختبار أخير للدوسري

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن سالم الدوسري قائد الهلال السعودي، سيخضع لاختبارات يوم الاثنين، تحدد مدى مشاركته أمام نافباخور الأوزبكي الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا.

وكان الدولي السعودي قد غادر مع بعثة فريقه الأزرق إلى أوزبكستان، يوم الأحد استعدادًا للمواجهة بعد تعافيه من إصابة المفصل والركبة.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يغيب حسان تمبكتي عن مباراة النصر الجمعة المقبل، في كلاسيكو الدوري السعودي، بسبب إصابة العضلة الخلفية للساق.

الإصاابة التي بسببها لم يغادر مع بعثة ناديه إلى أوزبكستان.

يذكر أن المدافع الذي أثير الجدل حول مدى صحة تسجيله في قائمة الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية هو الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين.

ويبلغ تمبكتي من العمر 24 عاما وخرج من ناشئي الشباب ولم يلعب لفريق آخر سوى الوحدة على سبيل الإعارة.

وخاض تمبكتي 23 مباراة دولية مع منتخب السعودية.

حسان تمبكتي قدم مستويات مميزة مع منتخب السعودية في كأس العالم 2022 في قطر.

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