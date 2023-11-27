الشريعي: إنبي يستثمر في لاعبيه والجميع يمكن بيعه.. وموقف قفة وحمدي والبلعوطي

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 11:50

كتب : FilGoal

احتفال أحمد أمين قفة بهدفه ضد الزمالك

نفى أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي الدخول في مفاوضات مع الأهلي أو الزمالك بشأن انتقال أحد لاعبيه إلى أي من الفريقين.

وارتبط اسم أحمد أمين قفة ومحمد حمدي بالانتقال للأهلي بالإضافة إلى عبد العزيز البلعوطي حارس المرمى بالانضمام إلى الزمالك وهو ما نفاه رئيس النادي.

وقال الشريعي عبر قناة أون تايم سبورتس: "غير صحيح تواصل الأهلي معنا من أجل التعاقد مع محمد حمدي أو أحمد قفة".

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وأوضح "أتوقع أنهم تم ربط الأمر بسبب مقابلة جمعت المدير التنفيذي والمدير المالي لإنبي مع سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي ولكن لم يحدث أي تواصل في هذا الشأن".

وشدد "أؤكد مجددا بقول ثابت، محمد حمدي لن يلعب في نادي داخل مصر إلا إنبي، أما أحمد قفة فلم يتحدث معنا أحد بخصوص مفاوضات لضمه".

وعن القيمة التي يستهدفها لرحيل أحد لاعبيه قال: "لا يوجد سعر معين لبيع لاعبين والأمر يرتبط بالاحتياج، ونحن نسثمر في اللاعيبن والجميع يمكن بيعه".

وكشف رئيس نادي إنبي "الزمالك لم يتواصل معنا بشأن عبد العزيز البلعوطي ولا توجد مفاوضات وهو من قادة الفريق".

وواصل "لا أحدد سعر لرحيل اللاعبين، ولكن هل يختلف البلعوطي عن محمود جاد؟ بالنسبة لي الأمر مشابه وجاد تم بيعه بما يقرب من 23 مليون جنيه تقريبا".

واختتم الشريعي تصريحاته "لم نحصل على القيمة المستحقة لإنبي من رحيل حمدي فتحي من الأهلي حتى الآن، لا توجد أزمة ولكن ستسمر المناقشات للحصول على حقوق النادي".

ويطالب إنبي بالحصول على 20 مليون جنيه نظير مستحقات انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.

وكان اللاعب صاحب الـ 29 عاما قد انتقل من إنبي إلى الأهلي في 2019.

وشارك فتحي مع الأهلي في 152 مباراة وسجل خلالهم 14 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتوج حمدي فتحي برفقة الأهلي بـ 13 لقبا خلال 4 سنوات.

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