تقرير: أوسيمين قد يعود لتشكيل نابولي الأساسي أمام ريال مدريد

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 11:34

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي ضد ريال مدريد

من المرجح أن يبدأ المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في التشكيل الأساسي مع نابولي ضد ريال مدريد يوم الأربعاء.

منتصف الشهر الماضي، أعلن نادي نابولي إصابة لاعبه فيكتور أوسيمين خلال تواجده مع منتخب نيجيريا في فترة التوقف الدولي.

وذكرت جريدة إل ماتينو أنه من المؤكد أن يبدأ أوسيمين ضد ريال مدريد رغم أنه ليس جاهزًا تمامًا حاليًا.

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كان جياكومو راسبادوري قد بدأ أساسيًا في المباراة السابقة، ومع احتمال أن يبدأ خفيتشا كفاراتسخيليا أساسيا ضد ريال مدريد، سيكون النيجيري هو المهاجم الأساسي.

وعانى فيكتور أوسيمين من إصابة خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه يمكنه الآن العودة إلى التشكيلة الأساسية ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وحقق نابولي فوزًا ثمينا بنتيجة 2-1 على أتالانتا في الدوري الإيطالي يوم السبت، وشارك أوسيمين في المباراة لكنه دخل من مقاعد البدلاء بعد أن تعافيه من الإصابة.

وغاب فيكتور عن 6 مباريات لنابولي و3 لمنتخب نيجيريا على مدار الأسابيع الأخيرة.

وتعرض أوسيمين للإصابة خلال مواجهة نيجيريا والسعودية الودية أكتوبر الماضي.

وأعلن نابولي وقتها تعرض أوسيمين لإصابة متوسطة في عضلة الفخذ الأيمن.

وأشار نابولي إلى أن اللاعب قد بدأ في عمليات التعافي بمقر تدريبات النادي.

وفقا لصحيفة كيكر وقتها فإن أوسيمين سيغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة.

صاحب الـ 24 عاما شارك مع نابولي منذ بداية الموسم الحالي في 11 مباراة وخلالهم سجل 6 أهداف وصنع آخر.

ريال مدريد نابولي دوري أبطال أوروبا فيكتور أوسيمين
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