محمد فاروق: السوبر بحكام مصريين.. والأخطاء موجودة لأنها طبيعة كرة القدم

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري

استقرت لجنة الحكام المصرية عن اختيار أطقم تحكيم مصرية لإدارة مباريات السوبر بنظامه الجديد.

ويقام السوبر المصري لأول مرة بمشاركة أربعة فرق، وذلك سيكون في مدينة أبوظبي الإماراتية خلال الفترة من 25 إلى 28 ديسمبر المقبل.

وقال محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام عبر القناة الأولى: "منافسات السوبر ستكون بحكام مصريين، تلك البطولة بين أندية مصرية لذلك الطبيعي أن يكون الحكام من مصر".

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وأوضح "بين مراحل التطوير هي الاعتماد على الحكام المصريين في كافة المستويات، ونجني ثمار ذلك بتواجد 6 حكام مصريين في بطولة أمم إفريقيا وأعتقد أنه أكبر عدد".

وكشف فاروق "هناك اجتماع يوم الأربعاء لتحديد عدد الحكام في منافسة السوبر بالإمارات واختيار أطقم التحكيم".

وتابع "يجب أن يكون هناك صف أول وثاني وثالث وحتى الرابع بين الحكام ضمن خطة التطوير، نعم هناك أندية تشكو من بعض الأخطاء ولكن ستكون هناك أخطاء دائما ولكن نسعى للتطوير".

وشدد نائب رئيس لجنة الحكام "ليس معنى أننا نشيد بالتحكيم المصري أنه لا توجد أخطاء، بالطبع هناك أخطاء وهناك أندية تتضرر وهذه طبيعة كرة القدم وتحدث في العالم أجمع ولكن هدفنا الاجتهاد أكثر والتطوير".

واختتم فاروق تصريحاته "مثلما هناك أخطاء تحكيمية، فهناك أخطاء من لاعبي الفرق أيضا لأنها طبيعة كرة القدم، والأكيد أن تلك الأخطاء ليست متعمدة".

وكان مجلس أبو ظبي الرياضي قد كشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري لكرة القدم عن الموسم الحالي بشكل رسمي.

نصف النهائي الأول في البطولة سيكون بين مودرن فيوتشر -رابع الدوري- وبيراميدز وصيف الدوري، يوم 25 ديسمبر في الثالثة مساء.

وسيكون نصف النهائي الآخر بين الأهلي -بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا -بطل كأس الرابطة المصرية- يوم 25 كذلك في السابعة مساء.

وستلعب المباراة النهائية للبطولة يوم 28 ديسمبر في السابعة مساء، على أن تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم قبلها بالثالثة مساء.

وستقام كافة مباريات البطولة على استاد محمد بن زايد آل نهيان.

ولم تشهد البطولة اسم الزمالك، والذي أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق غيابه عن البطولة تنفيذا لعقوبة حرمانه من التواجد في البطولة بسبب اعتذاره عن عدم خوض النسخة الماضية.

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