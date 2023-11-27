مواعيد مباريات الإثنين 27 نوفمبر 2023.. حجازي في أبطال آسيا وتريزيجيه بالدوري

يشهد اليوم الإثنين الموافق 27 من شهر نوفمبر 2023، استئناف مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقد يشهد اليوم ظهور أحمد حجازي الأول بعد فترة غياب بسبب قطع في الرباط الصليبي.

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دوري أبطال آسيا

يحل اتحاد جدة ضيفا على فريق أوكمك الأوزبكي في تمام السادسة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC Sport 1.

أما في الرابعة عصرا فيستضيف الشارقة الإماراتي فريق السد القطري ويذاع عبر قناة SSC Sport Extra 1.

ويستضيف النصر فريق برسبوليس الإيراني في تمام الثامنة مساء ويذاع عبر قناة SSC Sport 1.

الدوري التركي

يحل فريق طرابزون سبور والذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه"، ضيفا على سيفاس سبور ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة.

دوري المحترفين المصري

يحل بتروجت ضيفا على فريق النصر للتعدين ويقام اللقاء في الثانية والنصف عصرا.

الدوري الإنجليزي

يستضيف فولام فريق ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة الدوري.

ويذاع اللقاء في تمام العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

يستضيف جيرونا فريق أتليتك بلباو ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من المسابقة.

ويذاع اللقاء في تمام العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.