تقرير غاني: الأهلي وبيراميدز وفريق إفريقي يتنافسون لضم هداف ميدياما

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 00:44

كتب : FilGoal

جوناثان سوا - ميدياما

يتنافس كل من الأهلي وبيراميدز وصنداونز الجنوب إفريقي لضم جوناثان سوا مهاجم ميدياما الغاني.

وبحسب "ghanasoccernet" فإن الفرق الثلاث مهتمة بضم اللاعب البالغ 23 عاما.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي ينافس صنداونز بجدية بعد حصولهم على تقييمات جيدة عن المهاجم الدولي.

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وسجل سوا 12 هدفا الموسم الماضي في 18 مباراة قاد بها فريقه لحصد لقب الدوري الغاني الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

وفي الموسم الجاري سجل 6 أهداف في 13 مباراة بجميع المسابقات.

VIDEO: Medeama complete signing of highly-rated striker Jonathan Sowah on three-year deal from Danbort FC - Ghana Latest Football News, Live Scores, Results - GHANAsoccernet

ويمتلك سوا مباراتين دوليتين بقميص منتخب غانا حيث شارك ضد ليبيريا وديا في شهر أكتوبر الماضي، وأمام جزر القمر في تصفيات كأس العالم 2023.

وانضم سوا من صفوف دانبورت إلى ميدياما في يناير 2023 الجاري. ويمتد تعاقده لمدة 3 مواسم مع ميدياما.

وسجل سوا مع دانبورت قبل رحيله لصفوف ميدياما 23 هدفا في موسم 2021-22، وبات أول لاعب يسجل هاتريك 4 مرات في نفس الموسم في دوري الدرجة الثانية.

وظهر سوا أساسيا في تشكيل فريقه أمام الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 3-0.

الأهلي بيراميدز صنداونز ميدياما جوناثان سوا
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