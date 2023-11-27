تقرير غاني: الأهلي وبيراميدز وفريق إفريقي يتنافسون لضم هداف ميدياما

يتنافس كل من الأهلي وبيراميدز وصنداونز الجنوب إفريقي لضم جوناثان سوا مهاجم ميدياما الغاني.

وبحسب "ghanasoccernet" فإن الفرق الثلاث مهتمة بضم اللاعب البالغ 23 عاما.

وأشار التقرير إلى أن الأهلي ينافس صنداونز بجدية بعد حصولهم على تقييمات جيدة عن المهاجم الدولي.

وسجل سوا 12 هدفا الموسم الماضي في 18 مباراة قاد بها فريقه لحصد لقب الدوري الغاني الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

وفي الموسم الجاري سجل 6 أهداف في 13 مباراة بجميع المسابقات.

ويمتلك سوا مباراتين دوليتين بقميص منتخب غانا حيث شارك ضد ليبيريا وديا في شهر أكتوبر الماضي، وأمام جزر القمر في تصفيات كأس العالم 2023.

وانضم سوا من صفوف دانبورت إلى ميدياما في يناير 2023 الجاري. ويمتد تعاقده لمدة 3 مواسم مع ميدياما.

وسجل سوا مع دانبورت قبل رحيله لصفوف ميدياما 23 هدفا في موسم 2021-22، وبات أول لاعب يسجل هاتريك 4 مرات في نفس الموسم في دوري الدرجة الثانية.

وظهر سوا أساسيا في تشكيل فريقه أمام الأهلي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 3-0.