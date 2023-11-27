مدرب مودرن فيوتشر: لم يكن من السهل أن نلعب بأسلوبنا.. وهكذا نستعد لـ الزمالك

شدد ريكاردو فورموسينو المدير الفني لـ مودرن فيوتشر أن الروح والتضحية كانت لها دورا في الفوز على سوبر سبورت في الكونفدرالية، وتحدث عن لقاء الزمالك المقبل.

وانتصر فيوتشر بصعوبة بهدف ضيفه بهدف غنام محمد في الدقائق الأخيرة.

وقال المدرب البرتغالي عبر أون تايم سبورتس: "المباراة كانت صعبة جدا، والخصوم في المجموعة أقوياء، والروح والتضحية كان لها تأثيرا إيجابيا في الفوز".

وأضاف "المنافس كان صعبا ولعب كرات طولية وعالية كثيرا، وكان بإمكاننا أن نسجل أكثر من هدف واحد في اللقاء ولم يكن من السهل أن نلعب بأسلوبنا".





































وتابع "لم نظهر بأفضل شكل أو طريقة في المباراة لكن الأهم الفوز".

وواصل "الآن نفكر في لقاء الزمالك وسنجري استشفاءً لنكون جاهزين لمواجهة الزمالك بعد يومين من الآن، وبعدها نستعد للمباراتين القادمتين في الكونفدرالية".

ويلتقي الزمالك ومودرن فيوتشر في الجولة السابعة من الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

وأكمل "الدوري المصري صعب جدا به 7-8 فرق قوية ونحن بينهم".

وأتم "تصديات محمود عبد الرحيم جنش كانت عامل من عوامل الفوز، ودربنا اللاعبين على التسديدات من خارج منطقة الجزاء وهو ما أسفر عن الهدف".

"المباراة كانت صعبة ونجحنا في تحقيق الفوز"💪💪.. لقاء خاص مع المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر وغنام محمد لاعب الفريق عقب الفوز على سوبر سبورت في البطولة الكونفدرالية#جمهور_التالتة pic.twitter.com/5EHTA6eSts — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 26, 2023

ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائري ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر بعد الفوز على الهلال الليبي بنتيجة 2-0، ويتساوى معه فيوتشر برصيد 3 نقاط.