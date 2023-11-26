كل شيء كما هو.. يوفنتوس يتعادل مع إنتر في دربي الشوط الواحد

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 23:50

كتب : FilGoal

إنتر - يوفنتوس

تعادل يوفنتوس وإنتر بنتيجة 1-1 في قمة الجولة 13 من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على استاد أليانز ستيديوم.

سجل هدف إنتر: لاوتارو مارتينيز، فيما سجل يوفنتوس: دوشان فلاهوفيتش.

التعادل لم يفد أي فريق حيث ظل إنتر في الصدارة برصيد 32 نقطة ومن خلفه يوفنتوس برصيد 30 نقطة.

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فلم يبتعد الأفاعي في الصدارة أكثر أو ينقص البيانكونيري على الصدارة، ويأتي من خلفهما برصيد 26 نقطة.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل الفريقان على ملعب يوفنتوس بنتيجة 1-1.

التشكيل

بدأ كلا الفريقان برسم خططي 3-5-2.

ودفع ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس بـ هانس نيكولوسي لأول مرة أساسيا في الدوري الإيطالي بمركز الوسط.

فيما قاد لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام هجوم الأفاعي.

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وصف المباراة

الشوط الأول كان قويا وسريعا بين كلا الفريقين، فسدد أندريا كامبياسو كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة الأولى.

وفي الدقيقة 15 سدد كييزا كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم.

وتصدى تشيزيني لرأسية لاوتارو بثبات في الدقيقة 18.

ومن هجمة سريعة ليوفنتوس، توغل كييزا من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية لدوشان فلاهوفيتش أودعها الصربي في الشباك.

هدف أول للصربي في الدوري الإيطالي منذ الجولة الرابعة عندما سجل ثنائية ضد لاتسيو، والخامس له في المسابقة.

ورد إنتر سريعا بهدف التعادل عقب مرتدة قادة ماركوس تورام وأودعها لاوتارو مارتينيز في الشباك بكل سهولة في الدقيقة 33.

هدف يحمل رقم 13 في أول 13 جولة للأرجنتيني، كثاني من يحقق هذا الرقم في آخر 60 عاما من الدوري الإيطالي.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

وعلى عكس الشوط الأول كان الشوط الثاني هادئا ودون خطورة محققة بين الفريقين.

في الدقيقة 50 سدد تورام كرة قوية أمسكها تشيزني بثبات.

ولم تشهد الدقائق التالية حتى نهاية اللقاء أي جديد حتى نهايته بالتعادل الإيجابي.

يوفنتوس إنتر الدوري الإيطالي
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