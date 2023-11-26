قائمة الإسماعيلي - عودة أحمد عادل وغياب محمد فوزي أمام بيراميدز

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 23:28

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

يتواجد باسم مرسي على رأس اختيارات إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي في قائمة الفريق التي تستعد للقاء بيراميدز في الدوري المصري.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري المصري على استاد الدفاع الجوي.

ويغيب محمد فوزي بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام طلائع الجيش في الجولة الماضية.

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في المقابل عاد أحمد عادل عبد المنعم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الجولة الثانية من الموسم الجاري ضد الاتحاد.

وجاءت قائمة الإسماعيلي

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم – كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم – محمد نصر – إياد العسقلاني – حمدي النقاز – محمد دسوقي – عصام صبحي – أحمد محسن – محمد عمار.

الوسط: عمر الساعي – عماد حمدي – محمد عبد السميع – عبد الرحمن مجدي – نادر فرج – مروان حمدي – محمد وجدي – صالح جمعة – عبد الله السعيد – محمد بيومي – بشار أشرف – عمرو السعيد.

الهجوم: ياو أنور – باسم مرسي – حسن صابر.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 13 نقطة من 6 مباريات بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر.

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