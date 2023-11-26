محمد عبد المنصف يكشف سر استخدام جهاز اللاسلكي ضد أبو سليم

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 23:13

كتب : بسام أبو بكر

الزمالك - البنك الأهلي - محمد عبد المنصف

كشف محمد عبد المنصف مدرب حراس الزمالك سر جهاز اللاسلكي الذي ظهر به على مقاعد البدلاء أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز الزمالك على أبو سليم بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال محمد عبد المنصف لـ FilGoal.com: "الاتحاد الإفريقي يحدد عددا معينا لأعضاء الجهاز الفني للجلوس على مقاعد البدلاء".

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وأضاف "نستخدم جهاز اللاسلكي للتواصل مع الفريق التحليلي والذي يتواجد في أعلى قمة من الملعب لتحليل المباراة خلال أحداثها".

وأوضح "الفريق التحليلي يقدم لنا بعض التعليمات في مباراة اليوم، فمثلا إذا لعب الخصم بعمق دفاعي من الجهة اليمنى يحاول لفت نظرنا حتى يغير الجهاز الفني بعض من أفكاره".

وأضاف "أتواصل معهم ومن ثم أنقل الأفكار لمعتمد جمال وأحمد مجدي، خاصة لانشغال الثنائي بتحديد التعليمات على اللاعبين".

وكسر الزمالك لعنة افتتاحية دور المجموعات في البطولات القارية بعد ستة مواسم متتالية.

ويلعب الزمالك مباراته القارية المقبلة أمام سوار الغيني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

الزمالك محمد عبد المنصف
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