أنشيلوتي: أردت إراحة رودريجو ولكن كنت محظوظا بمشاركة.. وموقف إصابة مودريتش

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 22:56

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - قادش ضد ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد أنه كان محظوظا بعدما قرر إراحة رودريجو واضطر لمشاركته أساسيا بسبب إصابة براهيم دياز.

ونجح رودريجو في تسجيل هدفين في فوز ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل أمام قادش.

وبسؤاله عن إصابة مودريتش قال أنشيلوتي: "يبدو أن الأمر وكأنه لديه حمل زائد فقط، هذا كل شيء، لعب بشكل جيد للغاية في مركز مختلف".

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وكشف "كنت أريد منح رودريجو بعض الراحة، لكن في النهاية كنت محظوظا بعض الشيء".

وتابع "الشيء المهم أن لونين كان جاهزا بمجرد إصابة كيبا وشارك بصورة جيدة، وأعتقد أن كيبا سيعود ضد غرناطة إذا كان بحالة جيدة سوف يلعب".

وشارك أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد بشكل أساسي بعد إصابة كيبا ومع غياب تيبو كورتوا لنهاية الموسم.

الفوز رفع رصيد للنقطة الـ 35 في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا ضد أتلتيك بلباو.

أما عن التدوير في الدفاع أجاب "الثلاثي روديجير وألابا وناتشو من الممكن أن يحدث في مرحلة ما، هم يقدمون عملا جيدا للغاية، وأعتقد أن ناتشو تدرب بشكل جيد وساهم في المباريات الأخيرة".

وعن تسجيل بيلينجهام هدفا أوضح "بالرغم أن المشكلة التي يعاني منها بيلينجهام لا يزال يعاني منها، لكنه على ما يرام مع بعض الاحتياطات للحماية".

وواصل "حتى الآن نقوم بعمل جيد جدا، هناك مباريات مهمة حتى عطلة عيد الميلاد، وبعد ذلك يجب علينا تحقيق هدفنا وهو التواجد في المركز الأول في مرحلة مجموعات دوري الأبطال".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته "كنت أرغب في منح رودريجو قسطا من الراحة لأنه كان يتدرب بعد رحلة طويلة جدا، ولكن براهيم دياز قبل المباراة مباشرة كان يعاني من مشكلة في الأمعاء ولم يتمكن من اللعب".

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