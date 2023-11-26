طُرد مرتين.. هواية راموس المفضلة مستمرة ويعزز رقمه السلبي في الدوري الإسباني

تلقى سيرخيو راموس بطاقة حمراء جديدة في مسيرته الكروية بقميص إشبيلية خلال مواجهة ريال سوسيداد في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وخسر إشبيلية بنتيجة 2-1 أمام سوسيداد في لقاء أقيم في ملعب أنويتا.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه راموس مرتين.

في الدقيقة 82 تحصل راموس على بطاقة صفراء أولى في اللقاء.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء ارتكب راموس خطأً من على حدود منطقة الجزاء عرقل على إثره برايس مينديز الذي كاد أن ينفرد.

الحكم أشهر البطاقة الصفراء والتي كانت الثانية في اللقاء للمدافع الدولي ومن ثم الحمراء.

واعترض راموس على قرار طرده من الحكم بداعي تدخله على الكرة، ما تسبب في عودة حكم اللقاء لمطالعة تقنية الفيديو للتأكد من صحة الخطأ.

وبالفعل عاد الحكم للتأكد من قراره ومن ثم عاد لأرض الملعب وألغى البطاقة الصفراء الثانية، وأشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه راموس.

الحكم يرجع لتقنية الـVAR ليتأكد من صحة البطاقة الصفراء 🟨🟨الثانية التي حصل عليها راموس، ولكن الحكم عاد وألغى الصفراء ومنحه بطاقة حمراء مباشرة 🟥#الدوري_الاسباني #ريال_سوسيداد_اشبيلية pic.twitter.com/SEKR7xolTi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2023

وبسبب الاعتراض طُرد خيسوس نافاس ظهير إشبيلية أيضا في المباراة التي خسرها الفريق الأندلسي.

تلك البطاقة الحمراء كانت الـ 29 في مسيرة راموس البالغ 37 عاما بجميع المسابقات.

ويعد راموس أكثر لاعب يُطرد في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 21 بطاقة حمراء.

وتعد تلك المرة الـ 17 التي يُطرد خلالها لاعبين لإشبيلية في نفس المباراة في القرن الحالي بالدوري الإسباني وهو أكثر من أي فريق آخر بالمسابقة.

المباراة أيضا شهدت هدفا خرافيا سجل النيجيري عمر صادق مهاجم سوسيداد الذي انطلق من بعد منتصف الملعب وأطلق تصويبة صاروخية سكنت الشباك بطريقة مباغتة في الشوط الأول.

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ويحتل ريال سوسيداد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.

فيما يحتل إشبيلية المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة، ودون فوز في آخر 7 مباريات.