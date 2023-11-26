انتصار بآخر 10 دقائق.. روما يهزم أودينيزي بثلاثية ويتقدم للمركز الخامس

نجح فريق روما في خطف الثلاث نقاط أمام أودينيزي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

وخطف روما الفوز في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، وتغلب على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقدم روما إلى المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة عقب خوض 13 مباراة.

كما حافظ روما على سجله دون خسارة للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي بانتصارين وتعادل.

وتقدم جيانلوكا مانشيني لفريق روما بالدقيقة 20 من صناعة باولو ديبالا.

بينما تعادل فلوريان ثوفين لصالح أودينيزي في الدقيقة 57.

وخلال آخر 10 دقائق من المباراة، نجح ديبالا في تسجيل التقدم بالدقيقة 81 من صناعة روميلو لوكاكو.

بينما قتل البديل ستيفان شعراوي اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 90.

ويحل روما ضيفا على ساسولو ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر يوم الأحد المقبل.

وحقق روما بذلك انتصاره الثاني على التوالي أمام أودينيزي في الدوري، بعدما تعثر مباراتين بتعادل وخسارة عام 2022.