انتصار بآخر 10 دقائق.. روما يهزم أودينيزي بثلاثية ويتقدم للمركز الخامس
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 22:02
كتب : FilGoal
نجح فريق روما في خطف الثلاث نقاط أمام أودينيزي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.
وخطف روما الفوز في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، وتغلب على أودينيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
وتقدم روما إلى المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة عقب خوض 13 مباراة.
كما حافظ روما على سجله دون خسارة للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإيطالي بانتصارين وتعادل.
وتقدم جيانلوكا مانشيني لفريق روما بالدقيقة 20 من صناعة باولو ديبالا.
بينما تعادل فلوريان ثوفين لصالح أودينيزي في الدقيقة 57.
وخلال آخر 10 دقائق من المباراة، نجح ديبالا في تسجيل التقدم بالدقيقة 81 من صناعة روميلو لوكاكو.
بينما قتل البديل ستيفان شعراوي اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة 90.
ويحل روما ضيفا على ساسولو ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر يوم الأحد المقبل.
وحقق روما بذلك انتصاره الثاني على التوالي أمام أودينيزي في الدوري، بعدما تعثر مباراتين بتعادل وخسارة عام 2022.
روما يفوز على أودينيزي 3-1.. شاهد أهداف المباراة#روما_أودينيزي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/3LpCBetmXL— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 26, 2023