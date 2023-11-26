رغم الغيابات.. ريال مدريد يفوز على قادش بثلاثية خارج ملعبه

فاز ريال مدريد على قادش بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية ريال مدريد كل من رودريجو الذي أحرز هدفين وسجل بيلينجهام الثالث.

الفوز رفع رصيد للنقطة الـ 35 في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا ضد أتلتيك بلباو.

وتوقف رصيد قادش عند النقطة العاشرة في المركز الـ 16.

المباراة شهدت العديد من الغيابات في ريال مدريد أبرزها تيبو كورتوا وإدير ميليتاو وكيبا أريزابالاجا وفينيسيوس جونيور.

التشكيل

بدأ ريال مدريد بثنائي هجومي مكون من خوسيلو ورودريجو الذي دخل قبل المباراة بدقائق بسبب شعور براهيم دياز بآلام في المعدة.

جود بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد أمام قادش، ورودريجو على مقاعد البدلاء📋#في_إسبانيا pic.twitter.com/cjo2xlF9Z1 — FilGoal (@FilGoal) November 26, 2023

أحداث المباراة

ضغط قادش بقوة في بداية المباراة وحاول تسجيل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة مرت فوق المرمى.

وتقدم ريال مدريد عن طريق رودريجو بالهدف الأول عن طريق رودريجو بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة عن حارس المرمى في الدقيقة الـ 14.

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وسجل رودريجو للمباراة الرابعة على التوالي بقميص ريال مدريد لأول مرة منذ الانضمام للفريق.

وتألق أندري لونين في التصدي لتسديدة رائعة من لوكاس بيريس قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني أهدر خوسيلو فرصة بشكل غريب بعد أن ترك الكرة تمر من أمامه بعد تمريرة من رودريجو أمام المرمى الخالي.

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وسدد مودريتش تسديدة ارتدت من القائم في الدقيقة الـ 63.

وبعد دقيقتين فقط سجل رودريجو الهدف الثاني بعد أن مر من أكثر من مدافع وسدد في الشباك.

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رودريغو يدخل إلى عمق منطقة الجزاء ويسجل الهدف الثاني للملكي في شباك قادش#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_قادش pic.twitter.com/cvvzhZiLuR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2023

وخرج مودريتش في الدقيقة الـ 70 بسبب تعرضه لإصابة عضلية وحل داني سيبايوس بدلا منه.

وأنهى جود بيلينجهام ثلاثية ريال مدريد في الدقيقة الـ 74 بتسديدة أرضية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد نابولي يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.