رغم الغيابات.. ريال مدريد يفوز على قادش بثلاثية خارج ملعبه

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

رودريجو - قادش ضد ريال مدريد

فاز ريال مدريد على قادش بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية ريال مدريد كل من رودريجو الذي أحرز هدفين وسجل بيلينجهام الثالث.

الفوز رفع رصيد للنقطة الـ 35 في الصدارة مؤقتا بفارق نقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا ضد أتلتيك بلباو.

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وتوقف رصيد قادش عند النقطة العاشرة في المركز الـ 16.

المباراة شهدت العديد من الغيابات في ريال مدريد أبرزها تيبو كورتوا وإدير ميليتاو وكيبا أريزابالاجا وفينيسيوس جونيور.

التشكيل

بدأ ريال مدريد بثنائي هجومي مكون من خوسيلو ورودريجو الذي دخل قبل المباراة بدقائق بسبب شعور براهيم دياز بآلام في المعدة.

أحداث المباراة

ضغط قادش بقوة في بداية المباراة وحاول تسجيل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة مرت فوق المرمى.

وتقدم ريال مدريد عن طريق رودريجو بالهدف الأول عن طريق رودريجو بتسديدة رائعة في الزاوية البعيدة عن حارس المرمى في الدقيقة الـ 14.

وسجل رودريجو للمباراة الرابعة على التوالي بقميص ريال مدريد لأول مرة منذ الانضمام للفريق.

وتألق أندري لونين في التصدي لتسديدة رائعة من لوكاس بيريس قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني أهدر خوسيلو فرصة بشكل غريب بعد أن ترك الكرة تمر من أمامه بعد تمريرة من رودريجو أمام المرمى الخالي.

وسدد مودريتش تسديدة ارتدت من القائم في الدقيقة الـ 63.

وبعد دقيقتين فقط سجل رودريجو الهدف الثاني بعد أن مر من أكثر من مدافع وسدد في الشباك.

وخرج مودريتش في الدقيقة الـ 70 بسبب تعرضه لإصابة عضلية وحل داني سيبايوس بدلا منه.

وأنهى جود بيلينجهام ثلاثية ريال مدريد في الدقيقة الـ 74 بتسديدة أرضية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد نابولي يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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