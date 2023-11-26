تشكيل دربي إيطاليا - وجه جديد في وسط يوفنتوس.. وثنائي هجومية معتادة لـ إنتر

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 21:09

كتب : FilGoal

يوفنتوس - إنتر

يعتمد يوفنتوس وإنتر على نفس الرسم الخططي 3-5-2 في لقاء دربي إيطاليا في الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

ويلتقي قطبا إيطاليا على ملعب يوفنتوس ستيديوم في العاشرة إلا الربع مساءً.

ويظهر هانس نيكولوسي لأول مرة أساسيا بقميص يوفنتوس في خط الوسط بعدما شارك كبديل الموسم الجاري ضد كالياري لمدة 3 دقائق.

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في المقابل يقود كل من: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز، هجوم إنتر.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: فيدريكو جاتي – جيلسون بريمر – دانييلي روجاني

الوسط: أندريا كامبياسو – ويستون ماكيني – هانس نيكولوسي – أدريان رابيو – فيليب كوستيتش

الهجوم: فيديريكو كييزا – دوشان فلاهوفيتش

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فيما جاء تشكيل إنتر:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: ستيفن دي فري – فرانشسيكو أتشيربي – ماتيو دارميان

الوسط: دينزل دومفريز – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – فيدريكو ديماركو

الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز

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ويحتل إنتر صدارة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

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