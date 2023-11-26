انتهت الدوري الإسباني - قادش (0)-(3) ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة قادش ضد ريال مدريد في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق74. جووووول الثالث لريال مدريد عن طريق بيلينجهام.

ق70. تبديل بدخول سيبايوس وخروج مودريتش بسبب الإصابة

ق65. جوووول الثااني لريال مدريد عن طريق رودريجو بعد المرور من مدافعي قادش.

ق63. تسديدة من لوكا مودريتش ترتد من القائم.

ق54. هدف مهدر بطريقة غريبة بعد سوء تفاهم بين رودريجو وخوسيلو تلقى تمريرة أمام المرمى الخالي ولكنه تركها لتخرج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. لونين يتألق في التصدي لتسديدة رائعة من لوكاس بيريس.

ق14. جوووول أول لريال مدريد عن طريق رودريجو بتسديدة رائعة.

ق8. ركلة حرة مباشرة لقادش تمر فوق المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل