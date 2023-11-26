تغيير ملعب مواجهة الأهلي ضد سموحة في الدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية تغيير ملعب مواجهة الأهلي ضد سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق سموحة في تمام السابعة من مساء بعد غدا الثلاثاء.

وتقرر إقامة المباراة على استاد المقاولون العرب بدلا من إقامتها على ملعب السلام.

ويقام اللقاء بين الفريقين في تمام السابعة مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

يتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات خاضهم في الدوري.

بينما سموحة يأتي في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط من خوض ست مباريات.

وتعادل الأهلي في مواجهته المحلية الأخيرة أمام الجونة بهدف لكل منهما.

أما سموحة فلم يحقق الفوز في آخر ثلاث مواجهات إذ خسر مباراتين وتعادل مرة.

وحقق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني أمس السبت بثلاثة أهداف دون مقابل في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.