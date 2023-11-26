كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن أرقام قمصان نجوم كرة القدم
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 16:31
كتب : محمود صلاح
هل تعرف أرقام قمصان لاعبي كرة القدم العالمية والمحلية بشكل جيد؟
من أمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا وإفريقيا وأوروبا بالتأكيد.
FilGoal.com يختبر معلوماتك عن أرقام لاعبي كرة القدم في أندية مصر وأوروبا.
وإليكم كويز في الجول عن أرقام قمصان لاعبي كرة القدم.
نرشح لكم
خمن اللاعب - هل يمكنك تسمية لاعبين احترفوا في مصر من خلال جنسيتهم؟ كويز في الجول – هل يمكنك تسمية 26 جنسية "غير عرب أو أفارقة" لعبوا في مصر؟ كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل المنتخبات التي سجل صلاح أمامها في 6 دقائق؟ كويز في الجول - هل يمكنك تسمية مسجلي أهداف الأهلي خارج الأرض في نهائي دوري الأبطال كويز في الجول - هل يمكنك معرفة تاريخ تأسيس الأندية المصرية؟ كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري؟ فيفا 23 – طرح مهام الدوري الإيطالي للوصول للمستوى 30 كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل هدافي الأهلي في نهائيات إفريقيا خلال 4 دقائق؟