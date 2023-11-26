كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن أرقام قمصان نجوم كرة القدم

خمن اللاعب - هل يمكنك تسمية لاعبين احترفوا في مصر من خلال جنسيتهم؟

كويز في الجول – هل يمكنك تسمية 26 جنسية "غير عرب أو أفارقة" لعبوا في مصر؟

كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل المنتخبات التي سجل صلاح أمامها في 6 دقائق؟

كويز في الجول - هل يمكنك تسمية مسجلي أهداف الأهلي خارج الأرض في نهائي دوري الأبطال

كويز في الجول - هل يمكنك معرفة تاريخ تأسيس الأندية المصرية؟

كويز في الجول - هل يمكنك تسمية المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري المصري؟

فيفا 23 – طرح مهام الدوري الإيطالي للوصول للمستوى 30

كويز في الجول - هل يمكنك تسمية كل هدافي الأهلي في نهائيات إفريقيا خلال 4 دقائق؟