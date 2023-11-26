انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) لو هافر

لم يسجل للمباراة الخامسة.. مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت مع لو هافر

عمر فايد يشارك لأول مرة في الدوري الصربي خلال انتصار نوفي بازار

مصطفى محمد أساسي ضد لو هافر

بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح

جاياردو يقرر موقف حجازي من الظهور أمام أجمك بعد تدريب الأحد

مباراة شهدت تبديل الحكم.. فرانكفورت يخسر من شتوتجارت بمشاركة مرموش

انتهت- فرانكفورت (1)-(2) شتوتجارت

بعد تدخل مع فيراتي.. طرد حمدي فتحي في خسارة الوكرة ضد العربي