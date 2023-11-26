انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) لو هافر

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 16:02

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ولو هافر في الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيا مع نانت.

ولعب مصطفى محمد 10 مباريات في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وسجل مصطفى 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

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نهاية المباراة

ق69. طرد أندري أيو بعد دخوله بدقيقتين في المشاركة الأولى مع لو هافر.

ق59. خروج مصطفى محمد ودخول ماتياس ألباين بدلا منه.

ق57. هدف غير محتسب لنانت عن طريق جاناجو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35: مدافع لو هافر يتصدى لتسديدة مصطفى محمد القوية التي تتحول لركنية

ق31: رأسية موسى سيسوكو تمر بجوار قائم لو هافر

ق22: تسديدة رونيل بيير جابرييل مداف نانت تمر فوق العارضة

ق15: حارس نانت ينقذ مرماه من انفراد

انطلاق المباراة

مصطفى محمد نانت
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