عمر فايد يشارك لأول مرة في الدوري الصربي خلال انتصار نوفي بازار

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

عمر فايد - نوفي بازار

ظهر عمر فايد مدافع نوفي بازار المعار من فنربخشة لأول مرة في الدوري الصربي حين شارك في مباراة فريقه ضد فريق رادرنيسكي يوم الأحد.

وحل نوفي بازار ضيفا على فريق رادرنيسكي ضمن الجولة 16 من الدوري الصربي.

وشارك عمر فايد كأساسي في المباراة التي انتهت بفوز نوفي بازار برباعية نظيفة.

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ورفع نوفي بازار رصيده إلى 23 نقطة ليرتقي للمركز الرابع.

مطلع هذا الشهر، لعب عمر فايد مع فريقه لأول مرة حين فاز نوفي بازار على زليزنكار بانسيفو بهدف دون رد ضمن دور الـ32 من كأس صربيا.

ويلعب فايد في صفوف نوفي بازار على سبيل الإعارة قادما من فنربخشة التركي.

ومنح فنربخشة لعمر فايد فرصة الإعارة للمشاركة بشكل أكبر في المباريات بعدما انضم إليه من المقاولون العرب.

ولعب عمر فايد 29 مباراة مع المقاولون العرب، قبل أن ينضم إلى قائمة المنتخب الأولمبي التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية للشباب وعلى موعد مع المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

فنربخشة عمر فايد نوفي بازار
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