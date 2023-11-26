مصطفى محمد أساسي ضد لو هافر
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 15:34
كتب : FilGoal
تواجد مصطفى محمد مهاجم نانت في تشكيل فريقه الأساسي، وذلك أمام لو هافر يوم الأحد.
ويحل لو هافر ضيفا على نانت ضمن الجولة 13 من الدوري الفرنسي.
وجاء تشكيل نانت:
حراسة المرمى: ألبان لافون
الدفاع: إراي كوميرت – بيير جابريل – جيان تشارلز كاستيليتو – جان كيفن دوفرين
الوسط: موسى سيسوكو – دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيرفيا
الهجوم: إجناطيوس جاناجو – مصطفى محمد – موسيس سيمون
ولعب مصطفى محمد 10 مباريات في الدوري الفرنسي حتى الآن.
وسجل مصطفى 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.
video:1
نرشح لكم
مباشر الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) لو هافر.. تهديد من زملاء مصطفى عمر فايد يشارك لأول مرة في الدوري الصربي خلال انتصار نوفي بازار بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح جاياردو يقرر موقف حجازي من الظهور أمام أجمك بعد تدريب الأحد مباراة شهدت تبديل الحكم.. فرانكفورت يخسر من شتوتجارت بمشاركة مرموش انتهت- فرانكفورت (1)-(2) شتوتجارت بعد تدخل مع فيراتي.. طرد حمدي فتحي في خسارة الوكرة ضد العربي 33 هدفا في قطبي المدينة وكابوس جوارديولا.. سيتي الأكثر استقبالا لمساهمات صلاح التهديفية بالتاريخ