مصطفى محمد أساسي ضد لو هافر

تواجد مصطفى محمد مهاجم نانت في تشكيل فريقه الأساسي، وذلك أمام لو هافر يوم الأحد.

ويحل لو هافر ضيفا على نانت ضمن الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل نانت:

حراسة المرمى: ألبان لافون

الدفاع: إراي كوميرت – بيير جابريل – جيان تشارلز كاستيليتو – جان كيفن دوفرين

الوسط: موسى سيسوكو – دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيرفيا

الهجوم: إجناطيوس جاناجو – مصطفى محمد – موسيس سيمون

ولعب مصطفى محمد 10 مباريات في الدوري الفرنسي حتى الآن.

وسجل مصطفى 5 أهداف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

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