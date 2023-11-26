سلة - استمرار مساعدي روي رانا في تدريب الفراعنة لفترة مؤقتة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 15:21

كتب : FilGoal

روي رانا - مدرب منتخب مصر لكرة السلة

قرر اتحاد كرة السلة المصري استمرار مساعدي الكندي روي رانا كمدير فني لمنتخب مصر لفترة مؤقتة.

قبل أيام أعلن الاتحاد المصري رسميا رحيل روي رانا.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة السلة أن الجهاز الفني المساعد لرانا سيقود الفراعنة في البطولة العربية لكرة السلة.

أخبار متعلقة:
بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح Gaming - على رأسها EA FC24.. خصومات كبيرة على ألعاب الكومبيوتر Gaming - طرح الإعلان التشويقي للموسم الثاني من لعبة My hero academy المجانية سلة – بعد أحداث قمة دوري المرتبط.. 3 عقوبات على الاتحاد وواحدة لـ الأهلي

ويتكون الجهاز من الثنائي محمد سليم ووائل بدر.

وأفاد البيان أن الجهاز المساعد سيستمر كمدرب للفراعنة لحين تعيين مدرب جديد.

بعد البطولة العربية سيقرر اتحاد السلة مصير الجهاز الفني سواء بالتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد أو مصري.

May be an image of ‎text that says '‎لق Caire Banque قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة الموافقة على استمرار الجهاز الفني المساعد لروي رانا لقيادة المنتخب الوطني في البطولة العربية المحدد إقامتها في ديسمبر 2023 مع إضافة مدرب ثالث لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي المشاركة في دوري الأمم 3X3 تحت 23 سنة رجال .وسيدات المشاركة بالمنتخب الأوليمبي في بطولة الصين الدولية في الصيف القادم. المشاركة في دورة الألعاب العربية للأندية سيدات بالشارقة في فبراير .2024 Allianz EBBFED‎'‎

وتستضيف مصر البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات في نسختها رقم 25 خلال الفترة من 26 ديسمبر المقبل وحتى 3 يناير من عام 2024 القادم في القاهرة.

ويشارك في البطولة كل من مصر والإمارات والكويت والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وتونس والصومال والأردن.

على جانب آخر علم FilGoal.com أن اتحاد كرة السلة قرر إسناد تنظيم البطولة الإفريقية للأندية للسيدات لنادي سبورتنج السكندري، بعد اعتذار الأهلي عن تنظيم البطولة.

كرة سلة منتخب مصر لكرة السلة روي رانا
نرشح لكم
سلة – بعد أحداث قمة دوري المرتبط.. 3 عقوبات على الاتحاد وواحدة لـ الأهلي سلة - تحديد موعد مباريات نهائي دوري المرتبط بين الأهلي وسموحة خبر في الجول - تطورات محاولات سلة الزمالك لفسخ عقد أو جي مايو.. وهل سيضم محترفا آخر كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط سلة – إلى نهائي المرتبط.. سموحة يهزم سبورتنج وينتظر الاتحاد أو الأهلي انتهت سلة - الاتحاد السكندري (79)-(85) الأهلي.. الأحمر إلى نهائي المرتبط كرة سلة - الحسم في مواجهة الكبار.. مرتبط الأهلي يكرر انتصاره على الاتحاد كرة سلة - الحسم في مواجهة الكبار.. مرتبط سموحة يكرر انتصاره على سبورتنج
أخر الأخبار
تشكيل أبو سليم - ثلاثي هجوم في مواجه الزمالك بـ الكونفدرالية 55 ثاتيه | الكرة الإفريقية
كويز في الجول - اختبر معلوماتك عن أرقام قمصان نجوم كرة القدم 24 دقيقة | كويز في الجول
بعد تجاهل أرتيتا الرد على مستواه.. هل يعوض رامسديل رحيل سا المحتمل من ولفرهامبتون؟ 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الفرنسي - نانت (0)-(0) لو هافر 53 دقيقة | المحترفون
عمر فايد يشارك لأول مرة في الدوري الصربي خلال انتصار نوفي بازار 55 دقيقة | المحترفون
مصطفى محمد أساسي ضد لو هافر ساعة | المحترفون
الأهلي يعلن تكليف الجهاز الطبي بمتابعة إصابة قندوسي ساعة | الكرة المصرية
سلة - استمرار مساعدي روي رانا في تدريب الفراعنة لفترة مؤقتة ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات