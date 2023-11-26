سلة - استمرار مساعدي روي رانا في تدريب الفراعنة لفترة مؤقتة

قرر اتحاد كرة السلة المصري استمرار مساعدي الكندي روي رانا كمدير فني لمنتخب مصر لفترة مؤقتة.

قبل أيام أعلن الاتحاد المصري رسميا رحيل روي رانا.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة السلة أن الجهاز الفني المساعد لرانا سيقود الفراعنة في البطولة العربية لكرة السلة.

ويتكون الجهاز من الثنائي محمد سليم ووائل بدر.

وأفاد البيان أن الجهاز المساعد سيستمر كمدرب للفراعنة لحين تعيين مدرب جديد.

بعد البطولة العربية سيقرر اتحاد السلة مصير الجهاز الفني سواء بالتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد أو مصري.

وتستضيف مصر البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات في نسختها رقم 25 خلال الفترة من 26 ديسمبر المقبل وحتى 3 يناير من عام 2024 القادم في القاهرة.

ويشارك في البطولة كل من مصر والإمارات والكويت والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا وتونس والصومال والأردن.

على جانب آخر علم FilGoal.com أن اتحاد كرة السلة قرر إسناد تنظيم البطولة الإفريقية للأندية للسيدات لنادي سبورتنج السكندري، بعد اعتذار الأهلي عن تنظيم البطولة.