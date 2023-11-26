Gaming - على رأسها EA FC24.. خصومات كبيرة على ألعاب الكومبيوتر

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 14:53

كتب : FilGoal

متجر Steam

أعلن متجر Steam عن خصومات كبيرة على بعض ألعابه المهمة لأجهزة الكومبيوتر.

الخصومات تأتي بسبب فترة Black Friday.

وتشهد الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر بكل عام خصومات كبيرة على جميع السلع في العالم.

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وأبرز الألعاب التي تشهد خصومات على Steam حاليا هي EA FC 24 والتي تشهد خصم 50%.

ووصلت بعض الخصومات إلى 80% على بعض الألعاب.

وجاءت أبرز الخصومات كالتالي:

Red dead redemption 2 بسعر 20 دولار بدلا من 60.

strarfield بسعر 33.5 دولار بدلا من 42.

EAFC 24 بسعر 35 دولار بدلا من 70.

CYPERPUNK بسعر 22.5 دولار بدلا من 45.

Hogwarts legacy بسعر 36 دولار بدلا من 60.

F1 23 بسعر 28 دولار بدلا من 70.

لشراء الألعاب يمكنك زيارة متجر Steam من هنا

steam EAFC 24
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