بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح

لا يمانع ماجنوس كارلسن بطل العالم في لعبة الشطرنج اللعب ضد محمد صلاح.

محمد صلاح تحدث مع شركة EA عن عشقه للشطرنج وتمنى اللعب ضد كارلسن.

وكشف صلاح "ألعب شطرنج كل يوم، أنا عاشق للعبة، في بعض الأحيان ألعب شطرنج مع ناس عشوائيين عبر الإنترنت، أشارك باسمي وأضع عدة أرقام مختلفة، ويقولون لي هل أنت محمد صلاح أقول نعم فيقولون أنت تكذب فأقول لهم نعم أنا أكذب".

وواصل "ألعب بشكل جيد، أنا لست ماجنوس كارلسن لكنني جيد، لا أحد لديه فرصة للفوز على ماجنوس، أتمنى أن ألعب ضده في يوم ما. رصيدي 1400 نقطة في تصنيف اللعبة".

ورد كارلسن عبر حسابه على تويتر على تصريحات صلاح.

وقال صلاح خلال الحوار: "أحب السوشي ولكن إذا كنت سأختار أكلة واحدة فقط ستكون الباستا مع أي شيء لآخر مثل الطماطم".

تحية من بطل العالم للشطرنج 5 مرات ماجنوس كارلسن لصلاح عبر تويتر 📲 صلاح كان قد صرح بأنه يلعب شطرنج عبر الإنترنت ويأمل في مواجهة ماجنوس كارلسن والفوز عليه 😅 💪 pic.twitter.com/uMSzD4nXYb — FilGoal (@FilGoal) November 26, 2023

وتابع "أصف داروين نونيز في كلمة واحدة؟ ماتادور، هو لاعب رائع ويعرف ما يفعله في المباراة وفي الموسم الماضي لم يكن سيئا على الإطلاق ولكنه كان بحاجة فقط لبعض الحظ الذي إذا حالفه وبدأ في تسجيل الأهداف سترون أداء رائع منه".

وصنع صلاح هدف فريقه الوحيد في مباراة مانشستر سيتي التي انتهت بالتعادل 1-1 في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

video:1