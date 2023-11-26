Gaming - طرح الإعلان التشويقي للموسم الثاني من لعبة My hero academy المجانية

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 14:16

كتب : FilGoal

لعبة MY hero academy

طرحت شركة سوني الإعلان التشويقي للموسم الثاني من لعبتها My hero academy.

اللعبة مقتبسة من مسلسل رسوم متحركة ياباني بنفس الإسم وهو واحد من المسلسلات الشهيرة والناجحة.

الموسم الثاني يشهد إضافة شخصية جديدة وهو إنديفور الرجل الناري ووالد الشخصية الأخرى المتواجدة بالفعل شوتو تودوروكي.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي المحتمل - أوكلاند يخسر نهائي الدوري النيوزلندي موسيماني: مع الأهلي كنا مثل الفايكينج.. داهمنا إفريقيا وأمريكا الجنوبية وعاقبنا آسيا إصابة حكم لقاء فرانكفورت وشتوتجارت في الرباط الصليبي سلة – بعد أحداث قمة دوري المرتبط.. 3 عقوبات على الاتحاد وواحدة لـ الأهلي

My Hero Academia Chapter 357: Endeavor is fighting for brighter future for young heroes, All For One about to unleash secret weapon

الموسم الثاني سيشهد أيضا إضافة طور جديد وهو طور تكوين فريق من لاعبين بدلا من ثلاثة.

ويتم القتال بين 12 فريقا والفريق الذي يتبقى بالنهاية هو من يفوز.

سوني طرحت اللعبة بشكل مجاني على متاجرها وتأتي بمساحة 5 جيجا بايت.

لعبة MY hero academy gaming
نرشح لكم
Gaming - خصم 75% على The Witcher 3: Wild Hunt Gaming - الكشف عن متطلبات تشغيل لعبة Tekken 8 على الكومبيوتر Gaming – طرح تحد جديد لسانت ماكسيمان لمدة 24 ساعة Gaming - تعرف على أندية بطاقات "الأيكون" في حدث Thunderstruck Gaming - تتويج Team Garuda بلقب بطولة Red bull clutch Gaming - محمد طارق يواصل المنافسة في بطولة العالم لـ كلاش رويال Gaming - تعرف على حدث EA FC 24 الجديد Thunderstruck Gaming – بينهم مبابي ورونالدو.. طرح أفضل 18 لاعبا في EA FC 24 في اللعبة
أخر الأخبار
بطل العالم في الشطرنج يقبل تحدي محمد صلاح 7 دقيقة | المحترفون
تشكيل فيوتشر - عمر كمال أساسي أمام سوبر سبورت في الكونفدرالية 21 دقيقة | الكرة المصرية
Gaming - طرح الإعلان التشويقي للموسم الثاني من لعبة My hero academy المجانية 25 دقيقة | Gamers
موسيماني: مع الأهلي كنا مثل الفايكينج.. داهمنا إفريقيا وأمريكا الجنوبية وعاقبنا آسيا 32 دقيقة | الكرة المصرية
منافس الأهلي المحتمل - أوكلاند يخسر نهائي الدوري النيوزلندي 50 دقيقة | الكرة المصرية
سلة – بعد أحداث قمة دوري المرتبط.. 3 عقوبات على الاتحاد وواحدة لـ الأهلي ساعة | كرة سلة
إصابة حكم لقاء فرانكفورت وشتوتجارت في الرباط الصليبي ساعة | الكرة الأوروبية
فيفا يحقق في أحداث شغب مباراة البرازيل والأرجنتين ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون