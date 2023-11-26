Gaming - طرح الإعلان التشويقي للموسم الثاني من لعبة My hero academy المجانية
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 14:16
كتب : FilGoal
طرحت شركة سوني الإعلان التشويقي للموسم الثاني من لعبتها My hero academy.
اللعبة مقتبسة من مسلسل رسوم متحركة ياباني بنفس الإسم وهو واحد من المسلسلات الشهيرة والناجحة.
الموسم الثاني يشهد إضافة شخصية جديدة وهو إنديفور الرجل الناري ووالد الشخصية الأخرى المتواجدة بالفعل شوتو تودوروكي.
الموسم الثاني سيشهد أيضا إضافة طور جديد وهو طور تكوين فريق من لاعبين بدلا من ثلاثة.
ويتم القتال بين 12 فريقا والفريق الذي يتبقى بالنهاية هو من يفوز.
سوني طرحت اللعبة بشكل مجاني على متاجرها وتأتي بمساحة 5 جيجا بايت.
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