موسيماني: مع الأهلي كنا مثل الفايكينج.. داهمنا إفريقيا وأمريكا الجنوبية وعاقبنا آسيا

استعاد بيتسو موسيماني المدير الفني الأسبق للأهلي ذكريات تدريبه للفريق الأحمر في كأس العالم للأندية.

وكتب موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي الحالي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي X: "أجمل اللحظات والذكريات كانت مع النادي الأهلي".

وأضاف "كنا مثل الفايكنج وداهمنا إفريقيا وأمريكا الجنوبية وعاقبنا آسيا، ولم يتم إيقاف الفريق إلا من قبل أوروبا".

وأتم "على الأقل عندما عدنا من كأس العالم للأندية كان معنا الميدالية البرونزية كثالث أفضل فريق في العالم".

وقاد المدرب الجنوب إفريقي الأهلي لمدة موسمين ونصف وحقق معه العديد من البطولات أبرزها دوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة.

وحصل مع الفريق على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين في 2020 و2021.

ويستعد الأهلي لمشاركته التاسعة في كأس العالم للأندية الذي يقام الشهر المقبل في السعودية.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته ضد الفائز من أوكلاند سيتي بطل نيوزيلاندا واتحاد جدة السعودي.