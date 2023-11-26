سلة – بعد أحداث قمة دوري المرتبط.. 3 عقوبات على الاتحاد وواحدة لـ الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة العقوبات الخاصة بمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نصف نهائي الدوري المرتبط.

وجاءت العقوبات كالآتي:

تغريم الاتحاد السكندري 50 ألف جنيه لما بدر من جماهيره.

تغريم علي أحمد لاعب لاعب الاتحاد السكندري 10 آلاف جنيه لما بدر منه تجاه حكم المباراة.

منع جماهير الاتحاد التي حضرت مباراة الأهلي من حضور مباراتين.

تغريم الأهلي 20 ألف جنيه للهتافات المسيئة من جمهوره.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة 85-79 في المباراة الثانية بين الفريقين ليتأهل إلى نهائي دوري المرتبط ويلعب ضد سموحة.

وتوقفت المباراة قبل نهايتها بـ3 ثواني، بسبب إلقاء جماهير الاتحاد لزجاجات على الملعب، قبل أن يتم إخلاء المدرجات من جماهير الاتحاد ويستأنف اللعب بعد توقف تجاوز 20 دقيقة.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يومي 6 و8 ديسمبر على صالة حسن مصطفى في نهائي دوري المرتبط.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المرتبط من الموسمين الماضيين.