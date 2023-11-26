إصابة حكم لقاء فرانكفورت وشتوتجارت في الرباط الصليبي

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن فليكس بريش حكم لقاء آينتراخت فرانكفورت ضد شتوتجارت أصيب في الرباط الصليبي.

وخسر آينتراخت فرانكفورت من منافسه شتوتجارت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الألماني والتي شهدت إصابة فليكس واستبداله

وأوضح التقرير أن بريش أصيب بتمزق في الرباط الصليبي.

وتعرض فليكس بريش حكم المباراة لإصابة في الدقيقة 34 جعلته يخرج لتلقي العلاج اللازم.

ولم يتمكن بريش من إكمال المباراة نتيجة الإصابة ولذلك دخل بديله.

وتلقى فرانكفورت الهزيمة الأولى له منذ 5 أكتوبر الماضي ضد فريق باوك اليوناني في الجولة الثانية من كأس المؤتمرات.

وبذلك بقي فرانكفورت 8 مباريات دون تلقي خسارة.

وشارك عمر مرموش الدولي المصري في المباراة حتى الدقيقة 80.

ولعب مرموش سابقا في فريق شتوتجارت على سبيل الإعارة من فولفسبورج في موسم 2021-2022.

بهذه النتيجة تجمد رصيد فرانكفورت عند النقطة 18 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما ارتفع رصيد شتوتجارت ليصل للنقطة 27 في المركز الثالث.

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