مدرب تريزيجيه السابق يتولى قيادة يونيون برلين

أعلن نادي يونيون برلين الألماني تعيين الكرواتي نيناد بيليكا كمدير فني للفريق.

في الشهر الماضي، أعلن نادي طرابزون سبور إقالة بيليكا المدير الفني للفريق بسبب تباين النتائج في الدوري التركي.

بيليكا سيقود تدريب يونيون برلين خلفا للمقال أورس فيشر.

وكانت جريدة كيكر قد أوضحت قبل ساعات أن الإسباني راؤول جونزاليس الذي كان مرشحا لتدريب الفريق تمسك بالبقاء في تدريب أكاديمية ريال مدريد.

حين أعلن نادي طرابزون رحيل الكرواتي ذكر في بيان: "تم إنهاء عقد المدرب نيناد بيليكا، والانفصال بالتراضي".

عقد المدرب كان من المفترض أن ينتهي في صيف 2025.

وترك نيناد الفريق وهو في المركز السابع بجدول الدوري التركي.

مع نيناد حقق الفريق الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" 4 انتصارات في 8 جولات من الدوري التركي.

فيما تلقى 4 هزائم ولم يتعادل في أي مباراة.

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