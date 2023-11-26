مدرب تريزيجيه السابق يتولى قيادة يونيون برلين

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

تريزيجيه يحتفل مع لاعبي طرابزون بأول أهداف الموسم

أعلن نادي يونيون برلين الألماني تعيين الكرواتي نيناد بيليكا كمدير فني للفريق.

في الشهر الماضي، أعلن نادي طرابزون سبور إقالة بيليكا المدير الفني للفريق بسبب تباين النتائج في الدوري التركي.

بيليكا سيقود تدريب يونيون برلين خلفا للمقال أورس فيشر.

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وكانت جريدة كيكر قد أوضحت قبل ساعات أن الإسباني راؤول جونزاليس الذي كان مرشحا لتدريب الفريق تمسك بالبقاء في تدريب أكاديمية ريال مدريد.

حين أعلن نادي طرابزون رحيل الكرواتي ذكر في بيان: "تم إنهاء عقد المدرب نيناد بيليكا، والانفصال بالتراضي".

عقد المدرب كان من المفترض أن ينتهي في صيف 2025.

Nenad Bjelica und Co-Trainer Danijel Jumic

وترك نيناد الفريق وهو في المركز السابع بجدول الدوري التركي.

مع نيناد حقق الفريق الذي يضم محمود حسن "تريزيجيه" 4 انتصارات في 8 جولات من الدوري التركي.

فيما تلقى 4 هزائم ولم يتعادل في أي مباراة.

يونيون برلين طرابزون سبور تريزيجيه
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