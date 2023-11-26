سلة - تحديد موعد مباريات نهائي دوري المرتبط بين الأهلي وسموحة

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 11:49

كتب : هاني العوضي

إيهاب أمين لاعب الأهلي ضد معاذ أيمن لاعب سلة الزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد مباريات الدور النهائي من بطولة الدوري المرتبط بين الأهلي وسموحة.

وكذلك كشف الاتحاد المصري عن مواعيد مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الاتحاد السكندري وسبورتنج.

وتقام مباراتي الاتحاد وسبورتنج في الإسكندرية يومي 5 و7 ديسمبر المقبل.

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على أن تقام مواجهتي الأهلي وسموحة يومي 6 و8 ديسمبر على صالة حسن مصطفى.

وكان الأهلي تأهل إلى النهائي بعد الفوز على الاتحاد السكندري، بينما وصل سموحة للنهائي بعد التفوق على سبورتنج.

ويحمل الأهلي لقب الدوري المرتبط من الموسمين الماضيين.

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