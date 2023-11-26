جاتوزو: فريق مارسيليا كان كالقمامة أمام ستراسبورج

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 11:47

كتب : FilGoal

جاتوزو

فتح جينارو جاتوزو مدرب مارسيليا نار الانتقادات على فريقه بعد تعادله 1-1 مع ستراسبورج.

وفشل مارسيليا في تحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي منذ الثامن من أكتوبر حين تعادل مع ستراسبورج ضمن الجولة 13 من الدوري الفرنسي.

وقال جاتوزو في تصريحات نقلتها جريدة ليكيب: "لا أفهم كيف يمكننا اللعب بهذه الطريقة. أنا غاضب جدا من الأداء في الشوط الثاني، إنها كارثة".

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وأضاف "كنت أفضل الخسارة 4-0 مع اللعب بروح وقتال عما رأيته".

وأشرف جاتوسو على مارسيليا في 6 مباريات بالدوري الفرنسي ولم يفز إلا بواحدة منها.

وتابع "لم نتمكن من الفوز بأي صراع ثنائي، كمدرب أجد صعوبة في فهم ذلك. نحن لم نلعب حقا. كان الفريق كالقمامة".

وأتم "المباراة كانت سيئة في الشوط الأول وكانت أسوأ في الشوط الثاني".

ويحتل مارسيليا المركز التاسع في جدول الدوري الفرنسي بعد الفوز بـ3 مباريات فقط من أصل 12.

مارسيليا جينارو جاتوزو
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