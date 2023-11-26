وكيل قندوسي يوضح لـ في الجول حقيقة إصابته بقطع في الرباط الصليبي

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 11:20

كتب : حامد وجدي

أحمد قندوسي - سيراميكا كليوباترا

أوضح طلال ربيع وكيل أعمال أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا المعار له من الأهلي تفاصيل إصابة اللاعب الجزائري.

أحمد قندوسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وقال طلال ربيع لـFilGoal.com: "إصابة قندوسي عبارة عن جزع بسيط في الرباط الداخلي للركبة ويعود بعد 3 أسابيع".

الحديث عن إصابة قندوسي بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لمدة 3 شهور غير صحيح بالمرة".

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وتعرض أحمد قندوسي للإصابة خلال مباراة ودية لفريقه سيراميكا كليوباترا استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

ويقدم اللاعب الجزائري مستوى مميز مع سيراميكا كليوباترا منذ مطلع الموسم الحالي بعد انضمامه للفريق قادما من الأهلي.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لعب الموسم الجاري مع فريقه 6 مباريات في الدوري سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويحتل قندوسي المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الموسم الجاري خلف مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري وأحمد بلحاج مهاجم الجونة وكل منهما سجل 6 أهداف.

قندوسي انضم لصفوف الأهلي بداية عام 2023 الجاري قادما من وفاق سطيف الجزائري.

ومع الأهلي فاز قندوسي بألقاب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

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