صلاح محسن: للمرة المليون لا تحاولوا الوقيعة بيني وبين جمهور الأهلي

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 11:07

كتب : FilGoal

احتفال صلاح محسن بهدفه ضد ميدياما

شدد صلاح محسن مهاجم الأهلي على أنه لا يقصد جمهور فريقه باحتفاله بالهدف الذي سجله ضد ميدياما الغاني.

صلاح محسن

النادي : الأهلي

الأهلي

واستهل الأهلي مشواره في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام في القاهرة.

وكتب صلاح محسن عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام: "احتفال طبيعي وكيف أوجه إشارات إلى جمهور الأهلي".

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وأضاف "للمرة المليون أقول لمن فسروا احتفالي بشكل خاطئ للوقيعة بيني وبين جمهور الأهلي يجب أن يعرفوا أن جمهور الأهلي فوق رأسي ومستحيل أن أقصدههم".

May be an image of ‎text that says '‎salahmohsen 37 احتفال عادي والله الجمهور مين الي اقولو هوس بطلو تقولو اي كلام 11‎'‎May be an image of ‎text that says '‎37 للمره المليون بقول للى فسرو احتفالی بشكل خاطئ للوقيعه بیی وبين جمهور لاهلی لازم يعرفوا ان جمهور لاهلی فوق الراس وای لاعب من غير جمهور الاهلى لاحاجه ومستحيل اكون اقصد جمهور .الاهلى كفایه حرام عليكم‎'‎

صلاح محسن خرج من الأهلي على سبيل الإعارة في الموسم الماضي مع فريق سيراميكا كليوباترا قبل أن يعود مطلع الموسم الجاري للفريق الأحمر.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في المجموعات ليتساوى مع شباب بلوزداد الجزائري الذي يتصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية دون رد.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات. والبديل صلاح محسن.

ويلتقي الأهلي مع سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا صلاح محسن
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