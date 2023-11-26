مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 نوفمبر.. استكمال دوريات أوروبا والزمالك في الكونفدرالية

تستأنف اليوم الأحد باقي مباريات الدوريات الأوروبية، كما تقام أيضا مباريات البطولات الإفريقية للأندية دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد كل مباريات اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

ويلعب الزمالك ضد أبو سليم الليبي في افتتاح دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6، ويعلق عليها عصام الشوالي.

كما يلعب مودرن فيوتشر ضد سوبر سبورت الجنوب إفريقي وتقام المباراة الساعة 3 عصرا وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.

وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مدريد ضد قادش وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، ويعلق عليها خالد الحدي.

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