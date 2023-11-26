أتليتكو مدريد يفوز على ريال مايوركا ويطارد صدارة الدوري الإسباني

الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 00:52

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد

حقق أتليتكو مدريد فوزا هاما على ريال مايوركا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ14 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ولُعبت المباراة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.

وأحرز أنطوان جريزمان هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 64 بطريقة لا نراها كثيرا من الفرنسي إذ حول عرضية من ماريو هيرموسو إلى رأسية قوية في شباك بريدراج رايكوفيتش حارس مرمى ريال مايوركا.

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وسجل جريزمان الهدف التاسع له في الدوري الإسباني خلال الجاري إذ يبتعد عن جود بيلينجاهم لاعب ريال مدريد بفارق هدف واحد.

ومن ضمن الـ9 أهداف لجريزمان سجل منهم ركلتين جزاء فقط.

ومع ذلك لعب أتليتكو مدريد مباراة أقل من منافسيه المباشرين بسبب تأجيل مباراتهم ضد إشبيلية في الجولة الرابعة.

وعلى عكس المتوقع فلدى فريق العاصمة الإسبانية ثاني أقوى خط هجوم في الدوري على غير المتوقع بـ30 هدفا أكثر من برشلونة وريال مدريد ويبتعد بفارق هدف عن جيرونا متصدر الدوري.

ولديه ثاني أقوى خط دفاع باستقباله 12 هدف، فالأول هو ريال مدريد بـ9 أهداف.

وتمكن الروخيبلانكوس من تحقيق الفوز الـ25 في السنة الميلادية كثاني أكثر فريق بالتساوي مع برشلونة، ويأتي مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الأول بـ26 فوزا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 31 في المركز الثالث في جدول الترتيب.

ولدى أتليتكو مدريد الفرصة في اقتناص صدارة الدوري الإسباني في حالة الفوز في المباراة المؤجلة في حالة خسارة جيرونا وفوز الروخيبلانكوس ضد الفريق الأندلسي.

ويتصدر جيرونا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، وفي الوصافة يتواجد ريال مدريد برصيد 32 نقطة، وبرشلونة في المركز الرابع برشلونة بـ31 نقطة.

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