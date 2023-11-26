ياسر إبراهيم: الراحة أسبوع كانت مهمة لهذا السبب.. وميدياما مفاجأة المجموعة

أوضح ياسر إبراهيم مدافع فريق الأهلي عقب مباراة ميدياما الغاني سبب أهمية الإجازة التي حصلوا عليها.

واستهل الأهلي مشواره في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام في القاهرة.

وقال إبراهيم عبر شبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "الأسبوع كان كافيا وتدربنا خلال الإجازة ولم تكن راحة سلبية، وكانت مهمة أنها تجعلنا أفضل بدنيا ونبتعد قليلا عن كرة القدم".

وأضاف "الجهاز الفني أعطانا برنامجا لنفعله خلال فترة الإجازة".

وتابع: "دائما هدفنا الفوز، وهذا الانتصار سيضيف لنا معنويا خاصة بعدما خسرنا لقبين، لدينا بطولات أخرى قادمة نريد التركيز فيها مثل الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية".

وأنهى حديثه قائلا: "ميدياما فريق قوي جدا ولم نتوقع لعبهم بتلك الطريقة فهم مفاجأة وسيفعلون شيء ما في المجموعة، أضاعنا هدفين في أول ربع ساعة وتفاجئنا بما قدموه".

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في المجموعات ليتساوى مع شباب بلوزداد الجزائري الذي يتصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية دون رد.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات. والبديل صلاح محسن.