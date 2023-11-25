Gaming - خصم 75% على The Witcher 3: Wild Hunt

كشفت شركة epicgames عن خصم خاص يصل لـ 75% لشراء لعبة The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition على منصة PC.

ووصل سعر اللعبة بعد الخصم إلى 12.49 دولار أمريكي بدلا من 49.96 دولار أمريكي.

وينتهي العرض يوم 28 نوفمبر الجاري، ويمكنك شراءها من هنــــــــــــــــا.

ويصل حجم اللعبة لـ 50 جيجا.

وتحتاج اللعبة لأجهزة تشغيل متوسط:

OS

64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1)

Processor

Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD A10-5800K APU (3.8GHz)

Memory

6 GB

Direct X

11

Graphics

Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870

وتحتاج اللعبة لأجهزة موصى بها لأفضل تجربة:

OS

64-bit Windows 10/11

Processor

Intel CPU Core i5 7400 / Ryzen 5 1600

Memory

8 GB

Direct X

12

Graphics

Nvidia GeForce GTX 1070 / Radeon RX 480