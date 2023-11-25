Gaming - خصم 75% على The Witcher 3: Wild Hunt

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 23:40

كتب : FilGoal

The Witcher 3: Wild Hunt

كشفت شركة epicgames عن خصم خاص يصل لـ 75% لشراء لعبة The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition على منصة PC.

ووصل سعر اللعبة بعد الخصم إلى 12.49 دولار أمريكي بدلا من 49.96 دولار أمريكي.

وينتهي العرض يوم 28 نوفمبر الجاري، ويمكنك شراءها من هنــــــــــــــــا.

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ويصل حجم اللعبة لـ 50 جيجا.

وتحتاج اللعبة لأجهزة تشغيل متوسط:

OS

64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1)

Processor

Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD A10-5800K APU (3.8GHz)

Memory

6 GB

Direct X

11

Graphics

Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870

وتحتاج اللعبة لأجهزة موصى بها لأفضل تجربة:

OS

64-bit Windows 10/11

Processor

Intel CPU Core i5 7400 / Ryzen 5 1600

Memory

8 GB

Direct X

12

Graphics

Nvidia GeForce GTX 1070 / Radeon RX 480

The Witcher 3: Wild Hunt
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