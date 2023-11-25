Gaming - خصم 75% على The Witcher 3: Wild Hunt
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 23:40
كتب : FilGoal
كشفت شركة epicgames عن خصم خاص يصل لـ 75% لشراء لعبة The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition على منصة PC.
ووصل سعر اللعبة بعد الخصم إلى 12.49 دولار أمريكي بدلا من 49.96 دولار أمريكي.
وينتهي العرض يوم 28 نوفمبر الجاري، ويمكنك شراءها من هنــــــــــــــــا.
ويصل حجم اللعبة لـ 50 جيجا.
وتحتاج اللعبة لأجهزة تشغيل متوسط:
OS
64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1)
Processor
Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz / AMD A10-5800K APU (3.8GHz)
Memory
6 GB
Direct X
11
Graphics
Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870
وتحتاج اللعبة لأجهزة موصى بها لأفضل تجربة:
OS
64-bit Windows 10/11
Processor
Intel CPU Core i5 7400 / Ryzen 5 1600
Memory
8 GB
Direct X
12
Graphics
Nvidia GeForce GTX 1070 / Radeon RX 480
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