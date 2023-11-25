موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري والقنوات الناقلة

يعود الأهلي لاستكمال مبارياته في الدوري المصري بعد فترة التوقف الدولي والذي تبعها بخوض مباراة دوري أبطال إفريقيا ضد ميدياما الغاني.

واستهل الأهلي مشواره في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام في القاهرة.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات. والبديل صلاح محسن.

ويلعب الأهلي بعدها ضد سموحة في الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتقام على استاد السلام.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، ويأتي سموحة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.