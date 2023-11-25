موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري والقنوات الناقلة

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 23:08

كتب : FilGoal

الأهلي

يعود الأهلي لاستكمال مبارياته في الدوري المصري بعد فترة التوقف الدولي والذي تبعها بخوض مباراة دوري أبطال إفريقيا ضد ميدياما الغاني.

واستهل الأهلي مشواره في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام في القاهرة.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات. والبديل صلاح محسن.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - عرض ليبي لـ رشيد أحمد.. وموقف سيراميكا كليوباترا مع رسالة دعم العامري.. الأهلي يفتتح مجموعات إفريقيا بثلاثية في ميدياما الغاني

ويلعب الأهلي بعدها ضد سموحة في الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري، وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء وتقام على استاد السلام.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، ويأتي سموحة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط.

الأهلي سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر مدرب ميدياما: أشعر بالإحباط بعد الخسارة من الأهلي.. وحاولت العودة بنقطة ولكن ياسر إبراهيم: الراحة أسبوع كانت مهمة لهذا السبب.. وميدياما مفاجأة المجموعة كريم الدبيس: هذا ما طلبه كولر بين الشوطين.. ولا توجد مباريات سهلة مؤتمر كولر: سأحصل على أرقام الصحفيين لمناقشة تغييرات الأهلي معهم.. وأرضية السلام سيئة كهربا يتقدم في تاريخ كولر وصلاح محسن يعود قاريا في أرقام فوز الأهلي على ميدياما طبيب الزمالك يكشف سبب سفر الونش إلى الإمارات مع رسالة دعم العامري.. الأهلي يفتتح مجموعات إفريقيا بثلاثية في ميدياما الغاني خبر في الجول - عرض ليبي لـ رشيد أحمد.. وموقف سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
أتليتكو مدريد يفوز على ريال مايوركا ويطارد صدارة الدوري الإسباني 3 ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر مدرب ميدياما: أشعر بالإحباط بعد الخسارة من الأهلي.. وحاولت العودة بنقطة ولكن 3 ساعة | الكرة الإفريقية
حدث تاريخي وثيو الأول في أوروبا.. ميلان ينتصر على فيورنتينا بهدف وحيد 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ياسر إبراهيم: الراحة أسبوع كانت مهمة لهذا السبب.. وميدياما مفاجأة المجموعة 4 ساعة | الكرة المصرية
بعد 485 هدفا مع الناشئين.. كامادرا يصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الإيطالي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
Gaming - خصم 75% على The Witcher 3: Wild Hunt 4 ساعة | Gamers
كريم الدبيس: هذا ما طلبه كولر بين الشوطين.. ولا توجد مباريات سهلة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: سأحصل على أرقام الصحفيين لمناقشة تغييرات الأهلي معهم.. وأرضية السلام سيئة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بشرة خير.. ماذا يفعل منتخب مصر بعد الفوز بأول جولتين من تصفيات كأس العالم 2 تصفيات كأس العالم - تكرار الانتصار وتصدر المجموعة.. جزر القُمر تهزم غانا مجددا 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 تشكيل منتخب مصر - 5 تغييرات من فيتوريا أمام سيراليون