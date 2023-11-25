طبيب الزمالك يكشف سبب سفر الونش إلى الإمارات

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 23:05

كتب : FilGoal

مران الزمالك - محمود حمدي الونش

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك سبب سفر محمود حمدي الونش إلى الإمارات.

وقال أسامة عبر موقع النادي الرسمي: "سفر محمود حمدي الونش إلى الإمارات لإجراء قياسات بدنية في ظل خوضه لبرنامجه التأهيلي لتجهيزه".

وأضاف "المدافع الدولي ينفذ البروتوكول المتبع بشأن إصابات الرباط الصليبي".

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وأتم "سيسافر بعد ذلك إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبي أخير من الطبيب الذي أجرى له الجراحة تمهيدا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية".

وتعرض الزمالك للإصابة خلال مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري الموسم الماضي وبالتحديد في شهر مايو.

وخضع الونش للعملية الجراحية في إحدى المستشفيات في ألمانيا بعد أيام من تعرضه للإصابة.

وخاض الونش 12 مباراة مع الزمالك الموسم الماضي فقط.

وفي أكتوبر الماضي وبعد إجراء التأهيل عقب الجراحة بدأ المدافع الدولي في التدرب مع لاعبي الزمالك بالكرة.

الزمالك الدوري المصري محمود حمدي الونش
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