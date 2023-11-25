مع رسالة دعم العامري.. الأهلي يفتتح مجموعات إفريقيا بثلاثية في ميدياما الغاني

استهل الأهلي مشواره في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب السلام في القاهرة.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في المجموعات ليتساوى مع شباب بلوزداد الجزائري الذي يتصدر المجموعة الأولى بعد الفوز على يانج أفريكانز التنزاني بثلاثية دون رد.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها كل من محمود عبد المنعم "كهربا" وحسين الشحات. والبديل صلاح محسن.

رسالة دعم العامري

وحرص جمهور الأهلي على دعم العامري فاروق نائب رئيس النادي بتوجيه رسالة له بعد تعرضه لوعكة صحية احتجز بسببها في المستشفى قبل أيام.

ورفع جمهور الأهلي لافتة مكتوب عليها: "فترة وهتعدي العامري فاروق قد التحدي".

وصف المباراة

أجرى مارسيل كولر عدة تغييرات في تشكيل الأهلي للمباراة، وشارك كريم فؤاد في مركز الجناح ولعب أيضا كريم الدبيس بشكل أساسي لتعويض غياب علي معلول.

بدأ الأهلي المباراة بهجوم قوي وسدد إمام عاشور كرة من أعلى الحارس اصطدمت في العارضة ثم تابعها كهربا بضربة رأسية ارتدت مرة أخرى من العارضة في أولى فرص الفريق الأحمر الخطيرة في الدقيقة 5.

وانفرد حميدو لاعب أبدول لاعب ميدياما بالمرمى وسدد كرة تصدى لها الشناوي ببراعة في الدقيقة 6.

وتعرض محمد عبد المنعم للإصابة بعد اصطدام بزميله ياسر إبراهيم ليسقط على الأرض ويتلقى العلاج قبل أن يقوم ويكمل المباراة.

ومرة أخرى أهدر الأهلي فرصة خطيرة بتسديدة قوية من كريم فؤاد من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس وتابعها حسين الشحات بتسديدة أخرى أبعدها الدفاع.

واستمرت محاولات الأهلي وسدد حسين الشحات كرة قوية من أمام منطقة الجزاء إلا أن حارس مرمى الفريق الغاني أمسك بها.

وأجرى ميدياما التبديل الأول في الدقيقة 34 بنزول جودكنوز دزاكباسو بدلا من حميدو أبدول.

وسقط عبد المنعم على الأرض مرة ثانية بعد تدخل قوي في كرة مشتركة مع زميله محمد الشناوي، وتلقى العلاج ثم قام وأكمل المباراة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني استمرت محاولات الأهلي وانطلق إمام عاشور من ناحية اليسار بعد تمريرة من الشحات وسدد كرة أبعدها الحارس.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تبديل مزدوج في الدقيقة 61 بنزول بيرسي تاو ومحمد مجدي "أفشة" بدلا من كريم فؤاد وأليو ديانج.

وسدد كريم الدبيس كرة قوية أبعدها الحارس إلى ركلة ركنية.

ونجح الأهلي أخيرا في ترجمة هجماته إلى هدف في الدقيقة 65 برأسية من كهربا.

وجاء الهدف بعد تسديدة من إمام عاشور تابعها كهربا بضربة رأسية في شباك الفريق الكاميروني.

وكاد الفريق الكاميروني أن يسجل التعادل بضربة رأسية بعد ركلة ركنية لكن الشناوي تألق وأبعد الكرة ببراعة.

ومن هجمة مرتدة سريعة كاد الأهلي أن يسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من أفشة أبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى تاو أمام المرمى.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 75 عن طريق حسين الشحات بعد تسديدة من كهربا ارتدت من حارس المرمى ثم تابعها الشحات في الشباك.

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صلاح محسن يضيف الهدف الثالث للأهلي في شباك ميدياما#دوري_أبطال_أفريقيا #الأهلي pic.twitter.com/HswvG7Ck1c — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2023

وشارك الثنائي صلاح محسن وطاهر محمد بدلا من حسين الشحات وكهربا في الدقيقة 80.

وأكمل البديل صلاح محسن ثلاثية الأهلي في الدقيقة 88 بضربة رأسية بعد عرضية من أفشة.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

ويلعب الأهلي المباراة المقبلة في مجموعات دوري الأبطال خارج ملعبه ضد يانج أفريكانز التنزاني يوم 2 ديسمبر المقبل.

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