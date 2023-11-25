فوز أول لـ نابولي مع ماتزاري.. وقلب ساليرنيتانا الطاولة على لاتسيو في الدوري الإيطالي

تمكن نابولي ضد أتالانتا في المباراة الأولى تحت قيادة والتر ماتزاري المدير الفني الجديد بهدفين مقابل هدف.

ولعب نابولي ضد أتالانتا في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ13 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ثنائية نابولي خفيشا كفاراتسخيليا وإليف إلماس، بينما سجل أديمولا لوكمان هدف أتالانتا الوحيد.

سجل كفاراتسخيليا الهدف الأول للفريق الجنوبي في الدقيقة 44 بعد عرضية من جوفاني دي لورينزو من الجهة اليُمنى استقبلها الجناح الجورجي برأسية قوية في لحظة نادرة بتسجيله بتلك الطريقة.

وتعادل لوكمان لأتالانتا بطريقة تشبه هدف كفاراتسخيليا، فاستقبل عرضة من اليمين عن طريق هانس هاتيبور ليسدد لوكمان مباشرة رأسية تسكن شباك بييرلويدجي جوليني حارس مرمى نابولي في الدقيقة 53.

وأحرز إلماس هدف الفوز في الدقيقة 79 بعد استغلال خطأ ماركو كارنيزيكي حارس مرمى أتالانتا في بناء اللعب ليحصل فيكتور أوزيمين على الكرة ويمررها لإلماس الذي سدد الكرة مباشرة في المرمى.

بهذا الفوز ارتفع رصيد نابولي ليصل إلى النقطة 24 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند النقطة 20 في المركز السادس.

أول مباراة وأول فوز لنابولي تحت قيادة والتر ماتزاري ✅ نابولي يهزم مضيفه أتالانتا بنتيجة 2-1 في الجولة الـ13 من الكالتشيو شاهد الأهداف ⚽️📽️#أتالانتا_نابولي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/WlB3MAQSiW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 25, 2023

ساليرنيتانا × لاتسيو

قلب ساليرنيتانا النتيجة ضد لاتسيو من التأخر بهدف للفوز بهدفين، ليحقق فريق فيليبو إنزاجي الفوز الأول تحت قيادته.

وافتتح تشيرو إيموبيلي النتيجة للاتسيو من ركلة جزاء في الدقيقة 43.

وتعادل جريجوريس كاستانوس لسالرنيتانا في الدقيقة 55، بعد استغلاله ارتداد الكرة من إيفان بروفوديل حارس مرمى لاتسيو إلى كاستانوس ويسجل الكرة مباشرة في المرمى.

وأضاف أنتونيو كاندريفا هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 66 بعد تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة لم يتمكن بروفوديل من التصدي لها.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ساليرنيتانا ليصل إلى النقطة الثامنة متذيلا جدول الترتيب، بينما تجمد نقاط لاتسيو عند النقطة 17 في المركز العاشر.