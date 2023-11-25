خبر في الجول - عرض ليبي لـ رشيد أحمد.. وموقف سيراميكا كليوباترا

السبت، 25 نوفمبر 2023 - 22:17

كتب : عمرو نبيل

رشيد أحمد - رجل مباراة الداخلية وبيراميدز

دخل النصر الليبي في مفاوضات مع سيراميكا كليوباترا لضم النيجيري رشيد أحمد، حسبما علم FilGoal.com.

رشيد أحمد

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
النصر

ووافق أيمن الرمادي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا على خروج اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم FilGoal.com وافقت إدارة سيراميكا على المبدأ بانتظار حسم كيفية الخروج سواء كبيع أو إعارة.

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وشارك المهاجم النيجيري الشاب الموسم الجاري في 3 مباريات كبديل لمدة 52 دقيقة فقط.

وانضم رشيد البالغ 23 عاما إلى مصر للمقاصة في موسم 2021-22، ثم انضم لسيراميكا كليوباترا الموسم الماضي وأعير مباشرة للداخلية.

وخاض رشيد بقميص المقاصة 11 مباراة سجل خلالها هدف وحيد.

وبقميص الداخلية الموسم الماضي خاض 24 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

ويحتل النصر المركز الثاني في المجموعة الأولى من الدوري الليبي برصيد 4 نقاط من مباراتين.

وحل النصر الموسم الماضي في المركز الخامس بترتيب الدوري الليبي.

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